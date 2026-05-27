Після перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном український боксер записав відео адресоване власним шанувальникам. Ролик спортсмен опублікував у власному інстаграм.

Що сказав Усик?

Чемпіон світу з боксу зазначив, що він бачить підтримку адресовану йому під час поєдинків та цінує ставлення фанатів з України.

Повернувся до родини. Усе чудово, все слава Богу. Вчергове хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу. Слава Богу за все. Слава Україні,

– зазначив Усик.

Також Олександр сказав кілька слів і про критиків. Він зауважив, що здаватись не збирається та цінує звитягу здобуту минулими вихідними в єгипетській Гізі.

Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є,

– додав спортсмен.

Зазначимо, що Акела є вигаданим англійським письменником Редьярдом Кпілінгом персонажем. Це вовк – вожак зграї. Фраза про те, що Акела промахнувся звучала тоді, коли вовк впустив власну здобич. З того часу цей вислів є символом невдачі когось успішного.

Усик: що було після бою з Верховеном?

Одразу після поєдинку боксерська спільнота розділилась на тих, хто підтримав зупинку бою і тих, хто вважав її неправомірною.

Дії судді розкритикували зокрема популярний блогер-боксер Джейк Пол, колишні суперники Усика Тоні Белью та Дерек Чісора. На захист Марка Лайсона, який працював у рингу, стали щонайменше колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях "Канело" Альварес та ексволодар трьох поясів у надважкій вазі Енді Руїс.

Згодом стало відомо, що українського суперважковаговика більше не тренує Юрій Ткаченко. Також припинив співпрацю з боксером його менеджер Егіс Клімас. Обидва фахівці, як і сам Красюк, були відсутні на останньому бою українця.

За словами відомого тренера Тедді Атласа, суддя у рингу мав право зупинити бій в останню мить 11 раунду. Фахівець не вбачає у цьому помилки.