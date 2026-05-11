Бывший соперник Александра Усика и Виталия Кличко Дерек Чисора пообщался с обладателем временного пояса чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма), немцем Агитом Кабаелом. Их разговор опубликовал ютуб-канал Seconds Out.

О чем именно говорили Кабаел и Чисора?

Боксеры встретились в английском Манчестере, где в ночь на 10 мая состоялся поединок за пояс WBO между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

Во время короткого разговора спортсмены обсудили текущие перспективы Агита Кабаела на бой с обладателем поясов WBA, IBF и полноправного титула WBC Александром Усиком.

Представитель Германии рассказал коллеге, что он является держателем временного пояса, поэтому имеет статус основного претендента, а Тайсон Фьюри идет за ним в очереди на титульную возможность. Чисора отнесся к этому немного скептически.

Поздравляю. Но знаешь что? Тебе придется подождать подольше. Гарантирую, что ты можешь не драться в этом году за титул WBC. Это политика,

– сказал Дерек Чисора.

Агит Кабаел взамен попросил выключить камеры, но под запись намекнул, что у него есть "друзья в Саудовской Аравии" и он имел хороший телефонный разговор с ними.

Какова сейчас ситуация со следующими боями для Усика?

Александр Усик выйдет на ринг на следующей неделе, когда 23 мая в египетском городе Гиза будет защищать титул WBC против нидерландской легенды кикбоксинга Рико Верховена.

Организатором этого противостояния является советник при Королевском дворе Саудовской Аравии, исполняющий обязанности министра спорта страны, Турки Аль-Шейх. Предположительно, именно с ним у Кабаэла был телефонный разговор.

Тайсон Фьюри готовится осенью провести бой против Энтони Джошуа, который должен быть одним из крупнейших противостояний в современном боксе. Их встречу подтвердил Майк Коппингер из издания The Ring, которым владеет Турки Аль-Шейх.

Что известно об Агите Кабаэле?