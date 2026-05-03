Глава управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений хочет видеть украинца соперником супертяжа из Германии. Как пишет журнал Ring, бой планируют провести именно на немецкой земле.

Кого хотят навязать в соперники Усику?

Турки Аль-Шейх считает, что после боя с Рико Верховеном в египетской Гизе 23 мая Александр Усик должен договориться о поединке с "временным" чемпионом в супертяжелом весе по версии WBC Агитом Кабаелом.

Немец является обязательным претендентом на пояс Усика и неоднократно говорил о желании встретиться с украинцем в ринге. По плану Турки, бой должен состояться во второй половине 2026 года, а принимать его будет не Саудовская Аравия, а Германия.

Что известно об Агите Кабаэле?

По информации статистического портала BoxRec, немецкий боксер на 6 лет моложе Александра Усика – 33 года против 39 у украинца.

На профессиональном ринге Кабаел провел 27 поединков, все завершил победой, из них 19 досрочно. Среди самых больших имен в его послужном списке – последний соперник Тайсона Фьюри Арсланбек Махмудов, китаец Чжан Чжилей и легендарный американец Дерек Чисора, который недавно проиграл Деонтею Уайлдеру.

Кабаел уже дрался против украинца: в марте 2019 года его оппонентом был Андрей Руденко. Немец тогда защитил пояс чемпиона Европы единогласным решением судей.

Какие планы на карьеру озвучивал Александр Усик?

Украинский чемпион утверждал, что проведет на профи-ринге еще три поединка. Первый соперник уже известен: это нидерландец Рико Верховен, который на самом деле является кикбоксером.

Второй бой Усик хотел бы провести против чемпиона WBO, которым на данный момент будет либо действующий обладатель пояса Фабио Уордли, или Даниэль Дюбуа, с которым у Уордли поединок уже 9 мая.

Третий и заключительный бой карьеры Александра Усика должен был бы быть трилогией с Тайсоном Фьюри, который в конце этого года должен встретиться в ринге с Энтони Джошуа.