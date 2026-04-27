О бое против албанца Кристиана Пренги сообщил Ring Magazine. Для Джошуа этот поединок станет первым после победы над Джейком Полом. В декабре он попал в ДТП, в результате которого погибли двое его тренеров, из-за чего появлялись предположения о возможном завершении карьеры.

Что известно о бое Джошуа – Пренга?

Поединок запланирован на 25 июля и будет эксклюзивно транслироваться на DAZN.

Пренга начал профессиональную карьеру в 2016 году и потерпел лишь одно поражение в 21 бою, при этом все свои победы, кроме одной, одержал досрочно.

Когда и где состоится бой Джошуа – Фьюри?

Майк Коппингер из The Ring сообщил, что бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа уже согласован и должен состояться осенью этого года с трансляцией на Netflix.

Также глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намекнул, что британские боксеры подписали контракт на очный поединок.

Моим друзьям в Великобритании – это произойдет. Все подписано,

– написал Аль аш-Шейх.

To my friends in Great Britain - it’s happening . It’s signed ️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 27, 2026

В ночь на 12 апреля Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей. После боя он вызвал Джошуа на ринг, однако тот, наблюдавший за поединком в рингсайде, отказался от предложения.

Посещал ли Джошуа Украину?