О бое против албанца Кристиана Пренги сообщил Ring Magazine. Для Джошуа этот поединок станет первым после победы над Джейком Полом. В декабре он попал в ДТП, в результате которого погибли двое его тренеров, из-за чего появлялись предположения о возможном завершении карьеры.
Смотрите также Джошуа хотел убежать от тренировок с Усиком, но произошло непредвиденное
Что известно о бое Джошуа – Пренга?
Поединок запланирован на 25 июля и будет эксклюзивно транслироваться на DAZN.
Пренга начал профессиональную карьеру в 2016 году и потерпел лишь одно поражение в 21 бою, при этом все свои победы, кроме одной, одержал досрочно.
Когда и где состоится бой Джошуа – Фьюри?
Майк Коппингер из The Ring сообщил, что бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа уже согласован и должен состояться осенью этого года с трансляцией на Netflix.
Также глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намекнул, что британские боксеры подписали контракт на очный поединок.
Моим друзьям в Великобритании – это произойдет. Все подписано,
– написал Аль аш-Шейх.
В ночь на 12 апреля Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей. После боя он вызвал Джошуа на ринг, однако тот, наблюдавший за поединком в рингсайде, отказался от предложения.
Посещал ли Джошуа Украину?
Во время пребывания в Украине Джошуа сопровождал Александр Усик, который организовал для него знакомство с Киевом и другими регионами. Боксер посетил неформальные локации, общался с местными жителями и дегустировал украинскую кухню.
В частности, во время поездки в Ровенскую область спортсмен останавливался на автозаправке, где его узнали прохожие и делали совместные фото.
Также боксер вместе с Усиком посетил Киев, в частности Майдан Независимости, где почтил память погибших украинских защитников.