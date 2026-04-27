Про бій проти албанця Крістіана Пренги повідомив Ring Magazine. Для Джошуа цей поєдинок стане першим після перемоги над Джейком Полом. У грудні він потрапив у ДТП, внаслідок якої загинули двоє його тренерів, через що з'являлися припущення про можливе завершення кар'єри.
Що відомо про бій Джошуа – Пренга?
Поєдинок заплановано на 25 липня і ексклюзивно транслюватиметься на DAZN.
Пренга розпочав професійну кар'єру у 2016 році та зазнав лише однієї поразки в 21 бою, при цьому всі свої перемоги, окрім однієї, здобув достроково.
Коли і де відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?
Майк Коппінгер з The Ring повідомив, що бій Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа вже погоджено та має відбутися восени цього року з трансляцією на Netflix.
Також голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх натякнув, що британські боксери підписали контракт на очний поєдинок.
Моїм друзям у Великій Британії – це станеться. Все підписано,
– написав Аль аш-Шейх.
У ніч на 12 квітня Ф'юрі переміг росіянина Арсланбека Махмудова одностайним рішенням суддів. Після бою він викликав Джошуа на ринг, однак той, який спостерігав за поєдинком у рингсайді, відмовився від пропозиції.
Чи відвідував Джошуа Україну?
Під час перебування в Україні Джошуа супроводжував Олександр Усик, який організував для нього знайомство з Києвом та іншими регіонами. Боксер відвідав неформальні локації, спілкувався з місцевими жителями та дегустував українську кухню.
Зокрема, під час поїздки на Рівненщину спортсмен зупинявся на автозаправці, де його впізнали перехожі та робили спільні фото.
Також боксер разом з Усиком відвідав Київ, зокрема Майдан Незалежності, де вшанував пам'ять загиблих українських захисників.