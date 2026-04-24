Нещодавно легенди надважкої ваги, боксери Ентоні Джошуа та Олександр Усик почали тренуватись разом. Зовні їхній дует виглядає ідеальним, але за словами промоутера Едді Гірна для Sky Sports, для британця спочатку усе було не надто райдужно.

До теми Промоутер Джошуа оцінив майбутнє боксера після смертельної ДТП в Нігерії: "Не можна його засуджувати"

Які труднощі пережив Джошуа у тренувальному таборі Усика?

Під час спільних тренувань зірки боксу перебували у хорошому гуморі й мали час на приємні зустрічі. Проте, за словами Гірна, Джошуа мав свій кризовий період.

Він поїхав туди за власним бажанням і казав, що пробуде два тижні. Але через три дні подзвонив мені і сказав: "Я не впевнений у цьому, думаю, повернуся додому",

– сказав Гірн.

Щоправда, промоутер одразу додав – Усик запевнив Джошуа, що той може стати чемпіоном, якщо продовжить. Тож Ентоні отримав додатковий заряд мотивації та залишився у тренувальному таборі.

Нагадаємо, що за інформацією BoxingNews, Джошуа є можливим наступним суперником Тайсона Ф'юрі.

Що ще ставалось у житті Ентоні Джошуа останнім часом?