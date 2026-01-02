Внаслідок аварії загинуло двоє тренерів-друзів Ентоні Джошуа, які перебували із ним у позашляховику Lexus. Водія автомобіля, який влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі, взяли під варту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Поїхав у похоронне бюро: де зараз Джошуа, який потрапив у смертельну ДТП

Яка доля водія автомобіля Джошуа?

Видання також повідомило, що на водія Lexus Аденії Моболаджі Кайоде, який став одним із двох. хто вижив, якого замовив Джошуа, висунули звинувачення аж у чотирьох факторах:

Небезпечне водіння, яке привело до смертей.

Безвідповідальне водіння.

Водіння без дійсного національного водійського посвідчення.

Водіння без належної уваги.

20 січня відбудеться розгляд справи водія автомобіля Ентоні. Обвинуваченому призначили заставу у вигляді 5 мільйонів наїр (орієнтовно 145 тисяч гривень).

Відзначимо, що The Guardian Nigeria повідомляє, що є дві версії цієї аварії – перевищення швидкості та технічна несправність (раптовий прорив шини).

Де зараз Джошуа?

Внаслідок аварії Ентоні госпіталізували в один із приватних медичних закладів, де британець перебував під наглядом лікарів.

1 січня 2026 року стало відомо про виписку Джошуа. Після чого він разом із матір'ю вирушив у похоронне бюро, де вони віддали шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії. Про це повідомив портал Sky News.

Джошуа відновлюватиметься у власному будинку в Нігерії.

Промоутер Френк Воррен взагалі припустив, що після такої трагедії Ей Джей більше може ніколи не вийти у ринг.

Що відомо про смертельну ДТП?