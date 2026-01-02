Внаслідок аварії загинуло двоє тренерів-друзів Ентоні Джошуа, які перебували із ним у позашляховику Lexus. Водія автомобіля, який влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі, взяли під варту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Яка доля водія автомобіля Джошуа?
Видання також повідомило, що на водія Lexus Аденії Моболаджі Кайоде, який став одним із двох. хто вижив, якого замовив Джошуа, висунули звинувачення аж у чотирьох факторах:
- Небезпечне водіння, яке привело до смертей.
- Безвідповідальне водіння.
- Водіння без дійсного національного водійського посвідчення.
- Водіння без належної уваги.
20 січня відбудеться розгляд справи водія автомобіля Ентоні. Обвинуваченому призначили заставу у вигляді 5 мільйонів наїр (орієнтовно 145 тисяч гривень).
Відзначимо, що The Guardian Nigeria повідомляє, що є дві версії цієї аварії – перевищення швидкості та технічна несправність (раптовий прорив шини).
Де зараз Джошуа?
Внаслідок аварії Ентоні госпіталізували в один із приватних медичних закладів, де британець перебував під наглядом лікарів.
1 січня 2026 року стало відомо про виписку Джошуа. Після чого він разом із матір'ю вирушив у похоронне бюро, де вони віддали шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії. Про це повідомив портал Sky News.
Джошуа відновлюватиметься у власному будинку в Нігерії.
Промоутер Френк Воррен взагалі припустив, що після такої трагедії Ей Джей більше може ніколи не вийти у ринг.
Що відомо про смертельну ДТП?
Аварія сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун, коли позашляховик Lexus на недозволеній швидкості пішов на обгін, втратив керування та влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі.
Олександр Усик та Володимир Кличко були одними із перших, хто відреагував на аварію.
Боєць UFC Брайс Мітчелл раптово звинуватив Джейка Пола, який 20 грудня 2025 року програв нокаутом Джошуа, у загибелі тренерів Ентоні.
Була навіть інформація, що травми британця значно серйозніші, аніж повідомляли спершу офіційні органи.