В результате аварии погибли двое тренеров-друзей Энтони Джошуа, которые находились с ним во внедорожнике Lexus. Водителя автомобиля, который влетел в грузовик, который стоял на обочине, взяли под стражу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
К теме Поехал в похоронное бюро: где сейчас Джошуа, который попал в смертельное ДТП
Какова судьба водителя автомобиля Джошуа?
Издание также сообщило, что на водителя Lexus Адении Моболаджи Кайоде, который стал одним из двух. кто выжил, которого заказал Джошуа, выдвинули обвинения аж в четырех факторах:
- Опасное вождение, которое привело к смертям.
- Безответственное вождение.
- Вождение без действительного национального водительского удостоверения.
- Вождение без должного внимания.
20 января состоится рассмотрение дела водителя автомобиля Энтони. Обвиняемому назначили залог в виде 5 миллионов наир (ориентировочно 145 тысяч гривен).
Отметим, что The Guardian Nigeria сообщает, что есть две версии этой аварии – превышение скорости и техническая неисправность (внезапный прорыв шины).
Где сейчас Джошуа?
В результате аварии Энтони госпитализировали в одно из частных медицинских учреждений, где британец находился под наблюдением врачей.
1 января 2026 года стало известно о выписке Джошуа. После чего он вместе с матерью отправился в похоронное бюро, где они отдали дань погибшим перед репатриацией тел в Великобританию. Об этом сообщил портал Sky News.
Джошуа будет восстанавливаться в собственном доме в Нигерии.
Промоутер Фрэнк Уоррен вообще предположил, что после такой трагедии Эй Джей больше может никогда не выйти в ринг.
Что известно о смертельном ДТП?
Авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун, когда внедорожник Lexus на неположенной скорости пошел на обгон, потерял управление и влетел в грузовик, который стоял на обочине.
Александр Усик и Владимир Кличко были одними из первых, кто отреагировал на аварию.
Боец UFC Брайс Митчелл внезапно обвинил Джейка Пола, который 20 декабря 2025 года проиграл нокаутом Джошуа, в гибели тренеров Энтони.
Была даже информация, что травмы британца значительно серьезнее, чем сообщали сначала официальные органы.