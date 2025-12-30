Владимир Кличко на своей странице в соцсети Х выразил соболезнования и поддержку Энтони Джошуа и его друзьям. Украинец в своей публикации вспомнил, как в прошлом боксировал против британского супертяжеловеса, пишет 24 Канал.

К теме Джошуа попал в смертельное ДТП: появились новые детали состояния здоровья боксера

Как на аварию с Джошуа отреагировал Кличко?

Кличко-младший отметил, что Джошуа является настоящим примером достоинства, который заслуживает наибольшего к себе уважения. Владимир добавил, что его сердце с Эй Джеем и его близкими в это сложное для британца время.

Мне глубоко грустно слышать об Эй Джее и его близком кругу друзей. Имея честь провести незабываемый бой с ним, я всегда считал Энтони настоящим примером достоинства, который заслуживает моего наивысшего уважения. Мое сердце с ним – я желаю ему и его близким всего наилучшего в это трудное время,

– написал Владимир.

К слову. В апреле 2017-го Владимир Кличко провел бой против Джошуа на лондонском "Уэмбли". Украинец досрочно проиграл в 11-м раунде и потерял вакантные титулы WBA и IBO.

Также на аварию с участием Энтони отреагировал Александр Усик.

В каком состоянии Джошуа?

К счастью, Энтони, который сидел позади водителя, получил лишь незначительные травмы. Его сразу госпитализировали в одну из неназванных больниц.

Как сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, боксер в сознании и в стабильном состоянии. Джошуа будет продолжать находиться под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, что Джошуа отправился в Нигерию, где отдыхал после победного боя над Джейком Полом.

Что известно о ДТП с участием боксера?