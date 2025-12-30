Инцидент произошел 29 декабря на автомагистрали на пути в Лагос. К счастью, сам Джошуа выжил, однако двое пассажиров погибли. Украинский боксер Александр Усик у себя в инстаграм отреагировал на это событие, сообщает 24 Канал.
По теме Джошуа попал в смертельное ДТП: что известно о состоянии боксера
Что сказал Усик о ДТП с Джошуа?
Жертвами аварии стали двое тренеров Джошуа – Латиф Айоделе по прозвищу Латц и Сина Гами. Усик вспомнил об умерших и выразил слова поддержки для AJ.
Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми. Они были не только частью команды Джошуа, а и его друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион,
– написал Александр у себя в сториз.
По свидетельству очевидцев, внедорожник с Джошуа существенно превысил скорость и въехал в грузовик Pajero, стоявший на обочине магистрали. В сети появились первые кадры Энтони после ДТП.
Британец покинул салон авто только с помощью охранников. Джошуа в итоге доставили в больницу. BBC информирует, что боксер ограничился незначительными повреждениями и его жизни ничего не угрожает.
К слову, Энтони отправился в Нигерию в отпуск. Она является второй родиной британца, поскольку его родителями являются уроженцы африканской страны.
Что известно о карьере Энтони Джошуа?
- За неделю до ДТП британец провел бой против блогера Джейка Пола. Это был первый поединок AJ после годичного перерыва, в котором он одержал победу нокаутом в шестом раунде.
- В целом же Джошуа является одним из самых успешных боксеров современности в супертяжелом весе. Его история началась с "золота" на Олимпиаде-2012.
- На профессиональном уровне AJ провел 33 поединка, одержав 29 побед. В 2017-м Энтони победил Владимира Кличко, а позже владел чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF.
- В 2021 году Джошуа потерпел поражение от Александра Усика, потеряв все титулы. Позже украинец во второй раз победил AJ, после чего его карьера пошла на спад.
- Еще одним большим ударом по Энтони стало поражение от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Тогда "Динамит" буквально уничтожил своего земляка, нокаутировав его в 5 раунде.