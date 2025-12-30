Инцидент произошел 29 декабря на автомагистрали на пути в Лагос. К счастью, сам Джошуа выжил, однако двое пассажиров погибли. Украинский боксер Александр Усик у себя в инстаграм отреагировал на это событие, сообщает 24 Канал.

Что сказал Усик о ДТП с Джошуа?

Жертвами аварии стали двое тренеров Джошуа – Латиф Айоделе по прозвищу Латц и Сина Гами. Усик вспомнил об умерших и выразил слова поддержки для AJ.

Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми. Они были не только частью команды Джошуа, а и его друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион,

– написал Александр у себя в сториз.

По свидетельству очевидцев, внедорожник с Джошуа существенно превысил скорость и въехал в грузовик Pajero, стоявший на обочине магистрали. В сети появились первые кадры Энтони после ДТП.

Британец покинул салон авто только с помощью охранников. Джошуа в итоге доставили в больницу. BBC информирует, что боксер ограничился незначительными повреждениями и его жизни ничего не угрожает.

К слову, Энтони отправился в Нигерию в отпуск. Она является второй родиной британца, поскольку его родителями являются уроженцы африканской страны.

Что известно о карьере Энтони Джошуа?