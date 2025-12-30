Інцидент стався 29 грудня на автомагістралі на шляху до Лагоса. На щастя, сам Джошуа вижив, проте двоє пасажирів загинули. Український боксер Олександр Усик у себе в інстаграм відреагував на цю подію, повідомляє 24 Канал.
До теми Джошуа потрапив у смертельну ДТП: що відомо про стан боксера
Що сказав Усик про ДТП із Джошуа?
Жертвами аварії стали двоє тренерів Джошуа – Латіф Айоделе на прізвисько Латц та Сіна Гамі. Усик згадав про померлих та висловив слова підтримки для AJ.
Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми. Вони були не лише частиною команди Джошуа, а і його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне,
– написав Олександр у себе в сторіз.
За свідченням очевидців, позашляховик із Джошуа суттєво перевищив швидкість та в'їхав у вантажівку Pajero, що стояла на узбіччі магістралі. У мережі з'явились перші кадри Ентоні після ДТП.
Британець покинув салон авто тільки за допомогою охоронців. Джошуа у підсумку доставили у лікарню. BBC інформує, що боксер обмежився незначними ушкодженнями і його життю нічого не загрожує.
До слова, Ентоні відправився в Нігерію у відпустку. Вона є другою батьківщиною британця, оскільки його батьками є уродженці африканської країни.
Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?
- За тиждень до ДТП британець провів бій проти блогера Джейка Пола. Це був перший поєдинок AJ після річної перерви, в якому він здобув перемогу нокаутом у шостому раунді.
- Загалом же Джошуа є одним з найбільш успішних боксерів сучасності у надважкій вазі. Його історія почалась із "золота" на Олімпіаді-2012.
- На професійному рівні AJ провів 33 поєдинки, здобувши 29 перемог. У 2017-му Ентоні переміг Володимира Кличка, а пізніше володів чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF.
- У 2021 році Джошуа зазнав поразки від Олександра Усика, втративши всі титули. Пізніше українець вдруге переміг AJ, після чого його кар'єра пішла на спад.
- Ще одним великим ударом по Ентоні стала поразка від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Тоді "Динаміт" буквально знищив свого земляка, нокаутувавши його у 5 раунді.