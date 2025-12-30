Інцидент стався 29 грудня на автомагістралі на шляху до Лагоса. На щастя, сам Джошуа вижив, проте двоє пасажирів загинули. Український боксер Олександр Усик у себе в інстаграм відреагував на цю подію, повідомляє 24 Канал.

До теми Джошуа потрапив у смертельну ДТП: що відомо про стан боксера

Що сказав Усик про ДТП із Джошуа?

Жертвами аварії стали двоє тренерів Джошуа – Латіф Айоделе на прізвисько Латц та Сіна Гамі. Усик згадав про померлих та висловив слова підтримки для AJ.

Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми. Вони були не лише частиною команди Джошуа, а і його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне,

– написав Олександр у себе в сторіз.

За свідченням очевидців, позашляховик із Джошуа суттєво перевищив швидкість та в'їхав у вантажівку Pajero, що стояла на узбіччі магістралі. У мережі з'явились перші кадри Ентоні після ДТП.

Британець покинув салон авто тільки за допомогою охоронців. Джошуа у підсумку доставили у лікарню. BBC інформує, що боксер обмежився незначними ушкодженнями і його життю нічого не загрожує.

До слова, Ентоні відправився в Нігерію у відпустку. Вона є другою батьківщиною британця, оскільки його батьками є уродженці африканської країни.

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?