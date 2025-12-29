Жахлива ДТП сталась у понеділок, 29 грудня, в Нігерії. Відомо, що інцидент забрав життя двох людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
До теми Джошуа потрапив у смертельну ДТП: що відомо про стан боксера
В якому стані Джошуа?
На щастя, Джошуа вдалось вижити в аварії. В інтернет одразу потрапили перші кадри із AJ. Боксер був в авто із оголеним торсом, а охоронці допомагали йому вибратися із машини.
Пораненого Джошуа витягують з авто: дивитися відео
Ймовірно, Ентоні все ж отримав травми, але поки про детальний стан здоров'я британця невідомо. Повідомляється, що автівка із боксером усередині зіштовхнулась із вантажівкою Pajero, що стояла на автомагістралі.
Разом із Джошуа в машині знаходились ще двоє людей. При цьому охорона Ентоні їхала в іншій машині позаду та не потрапила у ДТП. На місці одразу зібрався натовп, оскільки люди впізнали персону відомого боксера.
Відзначимо, що AJ відправився в Нігерію у відпустку. Саме ця держава є другою батьківщиною британця, оскільки його батьками є уродженці африканської країни.
Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?
- За тиждень до ДТП британець провів бій проти блогера Джейка Пола. Це був перший поєдинок AJ після річної перерви, в якому він здобув перемогу нокаутом у шостому раунді.
- Загалом же Джошуа є одним з найбільш успішних боксерів сучасності у надважкій вазі. Його історія почалась із "золота" на Олімпіаді-2012.
- На професійному рівні AJ провів 33 поєдинки, здобувши 29 перемог згідно з BoxRec. У 2017-му Ентоні переміг Володимира Кличка, а пізніше володів чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF.
- У 2021 році Джошуа зазнав поразки від Олександра Усика, втративши всі титули. Пізніше українець вдруге переміг AJ, після чого його кар'єра пішла на спад.
- Ще одним великим ударом по Ентоні стала поразка від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Тоді "Динаміт" буквально знищив свого земляка, нокаутувавши його у 5 раунді.