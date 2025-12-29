Жахлива ДТП сталась у понеділок, 29 грудня, в Нігерії. Відомо, що інцидент забрав життя двох людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

В якому стані Джошуа?

На щастя, Джошуа вдалось вижити в аварії. В інтернет одразу потрапили перші кадри із AJ. Боксер був в авто із оголеним торсом, а охоронці допомагали йому вибратися із машини.

Ймовірно, Ентоні все ж отримав травми, але поки про детальний стан здоров'я британця невідомо. Повідомляється, що автівка із боксером усередині зіштовхнулась із вантажівкою Pajero, що стояла на автомагістралі.

Разом із Джошуа в машині знаходились ще двоє людей. При цьому охорона Ентоні їхала в іншій машині позаду та не потрапила у ДТП. На місці одразу зібрався натовп, оскільки люди впізнали персону відомого боксера.

Відзначимо, що AJ відправився в Нігерію у відпустку. Саме ця держава є другою батьківщиною британця, оскільки його батьками є уродженці африканської країни.

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?