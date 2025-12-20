Британец считался большим фаворитом противостояния, несмотря на 15-месячную паузу в выступлениях. Последний раз он дрался против Даниэля Дюбуа, которому уступил в титульной битве, сообщает 24 Канал.

Как Джошуа нокаутировал Пола?

Энтони начал доказывать этот статус со стартовых секунд. Он больше попадал в соперника, однако тот сделал ставку на работу ног и пропускал довольно немного.

Однако ближе к четвертому раунду американец устал и этим начал пользоваться Джошуа. В общем он трижды отправлял блогера в нокдаун, а в шестой 3-минутке все же нокаутировал точным ударом в челюсть.

Видео нокаута в бою Джошуа – Пол

К слову. Этот бой стал одним из самых прибыльных в карьере Джошуа. Он получит гонорар больший, чем за каждый из поединков против Александра Усика.

Отметим, что это поражение стало вторым в карьере шоумена Пола. Всего он провел 14 боев, в которых также одержал 12 побед (данные BoxRec).

Что известно о карьере Энтони Джошуа?