Украинский боксер Усик поделился этим в своих соцсетях. Об их пути в Украину рассказывает 24 канал.
Что известно о поездке Джошуа в Украину?
Усик делился деталями своего путешествия с поклонниками, начав с видео из аэропорта.
Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!,
– написал Усик.
Фотографиями из путешествия также поделился Сергей Лапин, директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions.
Энтони Джошуа едет в Украину / Фото инстаграм Сергея Лапина
Чуть позже стало известно, что Усик с Джошуа уже в Украине, и эта новость мгновенно облетела соцсети.
Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами!,
– написал Усик в своем телеграмм канале.
Украинский боксер сразу же сдержал обещание и начал знакомить британского боксера с культурными традициями Украины.