Заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский прокомментировал переход Александра Хижняка в профессионалы. В комментарии 24 Канала легендарный специалист отметил, что сочетать любительский и профи-бокс чрезвычайно сложно.

Что сказал бывший тренер сборной Украины по боксу?

Дмитрий Сосновский подчеркнул, что переход из любительского бокса в профессиональный всегда является сложным вызовом даже для самых талантливых спортсменов. По его словам, повторить путь таких боксеров, как Александр Усик, могут единицы.

Что такое успешная карьера в профи-боксе? Достижения Усика – это огромный успех. Удастся ли Александру Хижняку выйти на такой уровень? Он реально очень хороший боксер с отличными данными. Для меня это настоящий талант,

– отметил тренер.

Специалист отметил, что Хижняк уже собрал почти все главные награды в любительском боксе – от титулов чемпиона Европы и мира до олимпийских медалей. Именно поэтому его переход в профи выглядит логичным этапом карьеры.

"Профессиональный и любительский бокс – это два разных вида спорта"

Сосновский объяснил, что главная проблема для боксеров, которые пытаются выступать и в любителях, и в профессионалах, заключается в принципиально разных системах подготовки и нагрузки.

Профессиональный и любительский бокс – это два разных вида спорта. Боксировать три раунда и боксировать двенадцать – это совсем другая работа сердечно-сосудистой и мышечной системы. Представьте себе, готовить организм на 9 минут и готовить организм на 36 минут в темпе колоссальной нагрузки. Поэтому перескакивать с одного вида на другой – для меня это непонятно,

– заявил специалист

Экс-тренер сборной также вспомнил поколение украинских боксеров, которые, по его мнению, идеально выбрали момент для перехода в профи после завершения любительской карьеры – среди них Василий Ломаченко, Александр Усик, Евгений Хитров, Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик.

Несмотря на предостережения, тренер подчеркнул, что решение Хижняка и его отца-тренера заслуживает уважения.

Они имеют право принимать те решения, которые считают правильными. Если у Александра все получится в профессиональном боксе – я буду только радоваться за него,

– добавил Дмитрий Сосновский.

Что известно об Александре Хижняке?