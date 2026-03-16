Худший момент для Александра произошел всего через месяц после того, как он торжествовал на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. В интервью Vogue Усик объяснил, почему тогда он в течение трех дней не выходил из дома и нетипично для себя топил горе на дне рюмки.
Смотрите также Усик против Верховена: что известно о бое и кто фаворит
Что произошло в жизни Усика в 2012 году?
Александр вернулся из британской столицы в статусе лучшего боксера-любителя планеты и золотого олимпийского медалиста. Но свою награду он так и не успел показать самому родному человеку – отцу Александру. Тот умер лишь через месяц после победы Усик в Лондоне.
Боксер рассказал, что медаль он положил к гробу отца. А после известия о смерти на три дня закрылся дома и пил водку.
А потом вспомнил, что у меня есть семья. Если бы не они, не знаю, где бы я сейчас был,
– признался Усик.
Как отец помогал Усику в трудности?
Александр Усик-старший сделал сыну ценный подарок на 18-летие. Это был золотой крест на цепи.
Боксер говорит, что именно эта вещь спасала его, когда не хватало денег. Когда дома оставалась последняя банка детской смеси и несколько подгузников для дочери Лизы, приходилось закладывать ценное украшение. А потом, заработав где-то охранником или водителем, возвращать реликвию обратно.
При этом Александр никогда не соглашался на "грязные" способы заработка, связанные с рингом.
Какие бы трудные времена не переживал, никогда не соглашался проигрывать. Или выступать за другую страну,
– сказал Усик.
К какому бою сейчас готовится Усик?
- Как пишет The Guardian, 23 мая Александр Усик встретится с известным кикбоксером Рико Верховеном по линии защиты титула WBC.
- Поединок состоится в египетской Гизе и вблизи древних пирамид.
- По словам Усика, он может завершить карьеру в следующем году, а последним соперником может стать Тайсон Фьюри.