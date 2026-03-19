Заслужений тренер України Дмитро Сосновський прокоментував перехід Олександра Хижняка у професіонали. У коментарі 24 Каналу легендарний фахівець наголосив, що поєднувати аматорський і профі-бокс надзвичайно складно.
Що сказав колишній тренер збірної України з боксу?
Дмитро Сосновський підкреслив, що перехід із аматорського боксу в професійний завжди є складним викликом навіть для найталановитіших спортсменів. За його словами, повторити шлях таких боксерів, як Олександр Усик, можуть одиниці.
Що таке успішна кар'єра у профі-боксі? Досягнення Усика – це величезний успіх. Чи вдасться Олександру Хижняку вийти на такий рівень? Він реально дуже хороший боксер із чудовими даними. Для мене це справжній талант,
– зазначив тренер.
Фахівець наголосив, що Хижняк уже зібрав майже всі головні нагороди в аматорському боксі – від титулів чемпіона Європи і світу до олімпійських медалей. Саме тому його перехід у профі виглядає логічним етапом кар'єри.
"Професійний і аматорський бокс – це два різні види спорту"
Сосновський пояснив, що головна проблема для боксерів, які намагаються виступати і в аматорах, і в професіоналах, полягає у принципово різних системах підготовки та навантаження.
Професійний і аматорський бокс – це два різні види спорту. Боксувати три раунди і боксувати дванадцять – це зовсім інша робота серцево-судинної та м'язової системи. Уявіть собі, готувати організм на 9 хвилин і готувати організм на 36 хвилин в темпі колосального навантаження. Тому перескакувати з одного виду на другий – для мене це незрозуміло,
– заявив фахівець
Екстренер збірної також згадав покоління українських боксерів, які, на його думку, ідеально обрали момент для переходу в профі після завершення аматорської кар'єри – серед них Василь Ломаченко, Олександр Усик, Євген Хитров, Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик.
Попри застереження, тренер підкреслив, що рішення Хижняка та його батька-тренера заслуговує на повагу.
Вони мають право приймати ті рішення, які вважають правильними. Якщо в Олександра все вийде в професійному боксі – я тільки радітиму за нього,
– додав Дмитро Сосновський.
Що відомо про Олександра Хижняка?
- 30-річний боксер провів тривалу аматорську кар'єру: з 2021 року виступив на двох Олімпіадах і обидва рази брав участь у фіналі.
- Попри дві найвищі нагороди цього рівня – "срібло" Токіо-2020 та "золото" Парижа-2024 – українець планує продовжувати змагатися на цьому рівні і вже оголосив про намір потрапити на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.
- Надалі "Полтавський танк" поєднуватиме аматорський бокс із професійним – це дозволено з 2016 року.
- 21 березня Хижняк розпочне кар'єру в профі дебютним шестираундовим поєдинком у комплексі Equides Club поблизу Києва.