Британский боксер заявил, что обладатель поясов IBF, WBA и WBC Александр Усик правильно выстроил свою команду. Слова Энтони Джошуа передает 24 Канал.

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Что сказал Джошуа об Усике?

По словам британца, многие спортсмены применяют довольно легкомысленный подход к организации тренировочного и восстановительного процессов. У таких боксеров обычно действия различных членов команды являются не скоординированными, а тренер может не знать рекомендаций физиотерапевта по здоровью спортсмена.

Джошуа отметил, что у чемпиона супертяжелого веса все происходит иначе.

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Усик окружил себя солдатами, которые понимают свой долг – идти покорять мир. Там нет ни одного человека, который был бы доволен тем, где он живет. Этот человек хочет завоевывать. Они все на одной волне, и он организовал все это. Вот что я считаю рецептом успеха,

– сказал Джошуа для The Ring.

Отметим, что Энтони также высказался о потенциальном третьем поединке с Александром. Он отдал первенство в принятии решения украинскому боксеру.

Усик – Джошуа: что известно об их взаимодействии?

Бойцы провели два поединка, в которых оба раза сильнее оказался Усик. В сентябре 2021 года он в Лондоне одолел Джошуа единогласным решением судов. Реванш состоялся в июле 2022-го в Саудовской Аравии. Тогда украинец оказался лучшим на карточках двух из трех судей.

Сейчас между боксерами приятельские отношения. В марте Александр и Энтони вместе приезжали в Украину. Также они провели несколько недель совместных тренировок в кемпе Усика.