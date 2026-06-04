Два поединка украинца и британца навсегда вошли в историю мирового бокса. Несмотря на прежнее жесткое соперничество, сейчас атлеты сумели полностью изменить свой подход к взаимоотношениям, передает слова Джошуа The Ring.

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Что сказал Джошуа?

Энтони Джошуа откровенно рассказал, что во время первых противостояний с действующим абсолютным чемпионом атмосфера была максимально напряженной. По словам "Эй Джея", тогда между бойцами существовала реальная вражда, которая мешала здоровому восприятию спорта.

Однако со временем все изменилось. Проиграв Александру дважды решением судей, британец смог переступить через собственное эго. Теперь боксеры не просто дружат, но и проводят совместные тренировки, ведь Джошуа начал работать под руководством команды Усика.

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Возможен ли третий бой?

Экс-чемпион мира не исключает, что фанаты еще могут увидеть их третий очный поединок на профессиональном ринге. В то же время Энтони отметил, что организация такого мегафайта полностью зависит от решения украинского чемпиона.

Бой с Усиком? Это решать ему. Но я думаю, что при всем уважении это было бы потрясающе. Это просто дружеское соревнование. Раньше все было иначе, между нами была настоящая вражда, но теперь это товарищеский матч,

– сказал Джошуа.

Сейчас же Джошуа сосредоточен на собственном ближайшем бою, который запланирован на 25 июля в Эр-Рияде против Кристиана Пренга.

Напомним, в марте этого года Энтони Джошуа приехал в Украину по приглашению Александра Усики. Супертяжеловес выпил кофе на заправке возле Ровно и здоровался с военными.