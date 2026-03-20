Український боксер Усик поділився цим у своїх соцмережах. Про їх шлях до України розповідає 24 канал.

Що відомо про поїздку Джошуа до України?

Усик ділився деталями своєї подорожі зі шанувальниками, почавши з відео з аеропорту.

Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!,

– написав Усик.

Світлинами з подорожі також поділився Сергій Лапін, директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions.

Трохи пізніше стало відомо, що Усик із Джошуа вже в Україні, і ця новина миттєво облетіла соцмережі.

Вже в Україні. Сьогодні провів невеличку екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами!,

– написав Усик у своєму телеграм каналі.

Український боксер одразу ж стримав обіцянку і почав знайомити британського боксера з культурними традиціями України.