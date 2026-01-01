Раніше повідомлялось, що Ентоні Джошуа продовжить перебувати під постійним наглядом медиків. Однак 1 січня 2026 року з'явилась інформація, що Ей Джея виписали додому, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Де зараз Джошуа після аварії?
За інформацією видання, британський боксер вже покинув межі лікарні та отримав "добро" на продовження відновлення у власному будинку в Нігерії.
У перший день нового 2026 року Ентоні разом із матір'ю вирішив у похоронне бюро, де віддали шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії.
Як ДТП може вплинути на кар'єру Джошуа?
Спершу повідомлялось, що травми Джошуа не є серйозними. Згодом ж портал GB News запевняв, що ушкодження Ентоні, які він отримав внаслідок смертельної аварії, можуть бути значно серйозніші, аніж говорили в офіційних органах.
Вони можуть зірвати його британську битву проти Тайсона Ф'юрі, яку анонсували на 2026-й рік.
Промоутер Френк Воррен взагалі припустив, що після такої трагедії Ей Джей більше може ніколи не вийти у ринг.
Що відомо про смертельну ДТП?
Аварі сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун, коли позашляховик Lexus на недозволеній швидкості пішов на обгін, втратив керування та влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Про перевищення швидкості автівки, де перебував Джошуа, повідомили у Федеральному корпусі безпеки дорожнього руху Нігерії.
Президент Нігерії Бола Тінубу прокоментував аварію та розповів, що вже мав розмову із Джошуа.
Олександр Усик та Володимир Кличко були одними із перших, хто відреагував на аварію.
Боєць UFC Брайс Мітчелл сенсаційно звинуватив Джейка Пола у загибелі тренерів Джошуа. Нагадаємо, що у ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нокаутував Пола-молодшого у шостому раунді.