Британський боксер Ділліан Вайт висловив свої думки на ютуб-каналі iFL TV щодо дружніх стосунків між чемпіоном WBA, WBC та IBF Усиком та колишнім чемпіоном світу Джошуа.

Що сказав Вайт про Джошуа?

Він назвав поведінку Джошуа "божевіллям".

За словами Вайта, йому важко вирішити, чи битися з ним, чи уникати його.

Він порівняв Ей Джея з непостійною жінкою, яка постійно шукає щось нове, ніколи не заспокоюється.

Ей Джей як непостійна жінка, брате. Він як жінка на одну ніч, яка постійно в пошуках. Цей хлопець ніколи не буває щасливим, але завжди щось шукає. Він ніколи не заспокоюється. Він завжди каже: "Так, я знайшов свій дім, все добре", а потім це зникає,

– додав Вайт.

Боксер також зазначив, що у Джошуа можуть бути особисті проблеми, через які він часто когось звинувачує.

Особисто для мене це просто божевілля. Здається, він постійно в пошуках,

– сказав спортсмен.

Вайт вважає, що найкращим тренером для Ентоні був Роберт Маккрекен – досвідчена та скромна людина у світі боксу.

На його думку, Джошуа постійно шукає нові можливості.

Він може робити, що хоче, але поводиться як повія, продаючи себе то тут, то там. Він забагато шукає,

– підсумував Вайт.

