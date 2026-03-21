Останнім часом Джошуа проводить чимало часу із українцем Олександром Усиком. Боксери разом проводять тренування. а тепер ще й завітали до України, повідомляє Boxing King Media.

Що Джошуа робив на Майдані Незалежності?

Ентоні прийняв запрошення від Олександра та приїхав в гості до Києва разом зі своєю командою. Під час візиту Джошуа насолоджувався українськими піснями в одному з ресторанів.

При цьому британець не забув вшанувати пам'ять українських військових, які загинули на війні проти Росії. Разом із Усиком "Ей Джей" завітав на Майдан Незалежності.

Британець на власні очі побачив Меморіал воїнів України у центрі Києва. Також Джошуа відвідав Алею пам'яті штурмового підрозділу ЗСу "Вовки Да Вінчі", який був заснований Героєм України Дмитром Коцюбайлом.

Як Ентоні вшанував пам'ять загиблих воїнів: дивитися відео

Ентоні одразу став об'єктом уваги для перехожих, яким він не відмовляв у фото. Крім того, британець привітався із воїном ЗСУ, який служить зараз на Дніпропетровщині.

