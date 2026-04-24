Недавно легенды супертяжелого веса, боксеры Энтони Джошуа и Александр Усик начали тренироваться вместе. Внешне их дуэт выглядит идеальным, но по словам промоутера Эдди Хирна для Sky Sports, для британца сначала все было не слишком радужно.
Какие трудности пережил Джошуа в тренировочном лагере Усика?
Во время совместных тренировок звезды бокса находились в хорошем настроении. Однако, по словам Гирна, Джошуа имел свой кризисный период.
Он поехал туда по собственному желанию и говорил, что пробудет две недели. Но через три дня позвонил мне и сказал: "Я не уверен в этом, думаю, вернусь домой",
– сказал Хирн.
Правда, промоутер сразу добавил – Усик заверил Джошуа, что тот может стать чемпионом, если продолжит. Поэтому Энтони получил дополнительный заряд мотивации и остался в тренировочном лагере.
Напомним, что по информации BoxingNews, Джошуа является возможным следующим соперником Тайсона Фьюри.
Что еще происходило в жизни Энтони Джошуа в последнее время?
- В конце 2025 года британец попал в ужасную аварию во время отпуска в Нигерии. Тогда погибли два тренера боксера.
- Впоследствии официальное обвинение получил водитель Джошуа.
- В середине марта стало известно, что спортсмен медленно возвращается на ринг. В том же месяце Энтони Джошуа посетил Украину, где присутствовал в пригороде Киева на большом вечере бокса, который организовал Александр Усик.