Поєдинок завершився за підсумками усіх 12 раундів перемогою Ф'юрі одностайним рішенням суддів, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов бій Ф'юрі – Махмудов?

Росіянин вийшов у ринг без пісні, але під сирени повітряної тривоги, що не могло не обурити українців. Британська публіка на "Тоттенгем Хотспур Стедіум" теж залишилися далеко не в захваті – Махмудова безжально освистували.

Тайсон очікувано перетворив своє повернення на шоу, станцювавши одразу під дві пісні. Битися почали без державних гімнів – очевидно, щоб не акцентувати увагу, що проти місцевого улюбленця представник країни-агресора.

Махмудова вистачило лише на один акцентований раунд, під час якого він намагався розхитати Ф'юрі, що за 16 місяців павзи трохи втратив відчуття рингу. Але варто було "Циганському королю" розім'ятися, бій став одностороннім. Нехай Тайсон і не захотів ризикувати і йти за нокаутом, його перевага була більш ніж очевидною.

Судді одностайно віддали перемогу Ф'юрі, двоє з них побачили перемогу британця в усіх 12 раундах: 120 – 108, 120 – 108 і 119 – 109.

Кого Ф'юрі назвав своїм наступним суперником?

Ще до початку головної події вечора у Лондоні голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Алі-аш-Шейх анонсував "найбільший бій у світі". Враховуючи присутність у ринг-сайді Ентоні Джошуа, не важко було здогадатися, про що мова.

Тайсон кинув виклик "Ей-Джею" одразу після перемоги, а той не хотів просто на арені відповідати твердим "так". Але Netflix вже встиг заявити, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться восени.

Яка тепер статистика у Ф'юрі?