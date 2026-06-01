Сам Олександр неодноразово казав, що до завершення професійної кар'єри після Верховена залишилося два двобої. 24 Канал розповідає усе, що відомо про майбутній бій Усика.

Коли наступний раз Усик вийде на ринг?

Головна людина у сучасному боксі, очільник управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх переконує, що на наступний 2027-ий рік готує для Олександра Усика грандіозний бій у Стамбулі біля легендарної релігійної споруди Айя-Софія. Очевидно, промоутеру сподобалося, як відбувся бій українця з Ріко Верховеном на тлі іншої видатної архітектурної пам'ятки – єгипетських пірамід.

Водночас складно уявити, що у боксерських організацій, поясами яких володіє Олександр, вистачить терпіння чекати на захист аж до наступного року. Тож цілком можливо, що Туркі вказував не на наступний поєдинок Усика, а на той, який має стати його прощанням з професійним спортом.

Хто стане наступним суперником Олександра Усика?

Сам Туркі Аль-Шейх, за чутками, залишився незадоволеним достроковою перемогою українця над Ріко Верховеном і прагне, щоб нідерландець провів з Усиком реванш – але у цьому явно не зацікавлена команда чемпіона.

Дуже активно нагадує про себе німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом за версією WBC. Він хоче битися у Німеччині, що не дуже добре в'яжеться з бажанням Туркі побачити Усика на турецькій землі.

Водночас Олександр декілька разів наголошував, що після Верховена прагнутиме бою з чемпіоном WBO, щоб знову, вже втретє, стати абсолютним чемпіоном світу. Але поясом зараз володіє Даніель Дюбуа, якого Усик вже двічі переміг достроково. Трилогія з британцем, який виявився найслабшим суперником для Олександра серед своїх співвітчизників, не надто захоплює вболівальників та експертів.

Зрештою існує варіант, що Усик перегляне свої плани і вирішить завершити кар'єру вже у наступному бою зі своїм улюбленим опонентом – Тайсоном Ф'юрі. Ці двоє ніколи не втомлюються гратися один з одним у ментальні ігри, постійно через соцмережі натякаючи на те, що трилогія буде.