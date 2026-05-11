Колишній суперник Олександра Усика та Віталія Кличка Дерек Чісора поспілкувався з володарем тимчасового поясу чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі (понад 90,7 кілограма), німцем Агітом Кабаєлом. Їх розмову опублікував ютуб-канал Seconds Out.

Про що саме говорили Кабаєл та Чісора?

Боксери зустрілись в англійському Манчестері, де у ніч проти 10 травня відбувся поєдинок за пояс WBO між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

Під час короткої розмови спортсмени обговорили поточні перспективи Агіта Кабаєла на бій з володарем поясів WBA, IBF та повноправного титулу WBC Олександром Усиком.

Представник Німеччини розповів колезі, що він є тримачем тимчасового поясу, тож має статус основного претендента, а Тайсон Ф’юрі йде за ним у черзі на титульну можливість. Чісора поставився до цього трохи скептично.

Вітаю. Але знаєш що? Тобі доведеться почекати довше. Гарантую, що ти можеш не битися цього року за титул WBC. Це політика,

– сказав Дерек Чісора.

Агіт Кабаєл натомість попросив вимкнути камери, але під запис натякнув, що в нього є "друзі у Саудівській Аравії" і він мав хорошу телефонну розмову з ними.

Яка зараз ситуація із наступними боями для Усика?

Олександр Усик вийде у ринг уже наступного тижня, коли 23 травня в єгипетському місті Гіза захищатиме титул WBC проти нідерландської легенди кікбоксингу Ріко Верховеном.

Організатором цього протистояння є радник при Королівському дворі Саудівської Аравії, який виконує обов'язки міністра спорту країни, Туркі Аль-Шейх. Імовірно, саме із ним у Кабаєла була телефона розмова.

Тайсон Ф’юрі готується восени провести бій проти Ентоні Джошуа, який має бути одним із найбільших протистоянь у сучасному боксі. Їх зустріч підтвердив Майк Коппінгер з видання The Ring, яким володіє Туркі Аль-Шейх.

