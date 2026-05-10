Боксери подарували глядачам непогану бійку, в якій було місце несподіванкам. Зрештою переміг той, хто упродовж поєдинку двічі опинявся у нокдауні, пише DAZN.

Як завершився бій Дюбуа – Вордлі?

Вже на старті британської сутички сталося неочікуване: після другого удару Дюбуа впав на канвас, а рефері розпочав відлік. Нокдаун, таке враження, більше здивував Даніеля, ніж завдав йому шкоди, тому бій швидко відновився.

У третьому раунді ситуація дещо повторилася: після не надто сильного і, здавалося, не дуже то й влучного удару Вордлі Дюбуа відхитнувся в кут, після чого опустився на коліно. Це був вже другий нокдаун, а на суддівський картках Вордлі вирвався уперед.

Проте далі Фабіо так вже не щастило, а хід бою почав відповідати прогнозам. Дюбуа взявся за справу і вже до середини дистанції поєдинку влучав так багато, що обличчя Вордлі перетворилося на криваву маску.

Незрозуміло, чому у куті володаря поясу не попіклувалися про здоров'я свого боксера. Вже на початок чемпіонських раундів стало очевидно, що Вордлі треба знімати, бо Дюбуа просто продовжував побиття. Нарешті в 11 раунді терпець увірвався у рефері: після важкої двійки, яка загнала Фабіо в кут, третій в ринзі зупинив страждання Вордлі.

Таким чином Даніель Дюбуа знову зміг здобути титул WBO, втрачений ним минулого року у поєдинку за абсолюта проти Олександра Усика. І тепер британець очевидно претендуватиме на те, щоб влаштувати з українцем трилогію.

Огляд бою Дюбуа – Вордлі: дивіться відео

Яка статистика тепер у Дюбуа?

За даними BoxRec, це був 26-ий професійний бій Даніеля Дюбуа. 28-річний британець зберігає свій безкомпромісний статус: 22 з 23 перемог він здобув достроково, а в усіх трьох поразках був нокаутований: двічі Олександром Усиком і ще один раз Джо Джойсом.

Чи буде трилогія з Олександром Усиком?

У своїх інтерв'ю український чемпіон висловлював бажання зробити переможця бою Дюбуа – Вордлі своїм наступним суперником після того, як 23 травня Олександр проведе у Гізі бій із кікбоксером Ріко Верховеном.

Проте прихильники Усика сумніваються у тому, що українцю варто йти на трилогію з Дюбуа, якого він двічі достроково відправив геть з рингу. Серед усіх британських суперників Олександра саме Даніель виявився відверто найслабшим.

До того ж, Усика намагаються переконати зустрітися з німцем Агітом Кабаєлом, який є офіційним претендентом на один з його поясів – головна людина у сучасному боксі Туркі аль-Шейх дуже хоче побачити цей бій.