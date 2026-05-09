У Манчестері відбудеться один із найгучніших боксерських вечорів року. Чемпіон WBO Фабіо Вордлі проведе перший захист титулу проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа на арені Co-op Live, передає 24 Канал.

Коли та де відбудеться бій Вордлі – Дюбуа?

Поєдинок пройде у ніч з суботи на неділю в англійському Манчестері на Co-op Live Arena. Початок головного карда запланований на 20:00 за київським часом, а вихід боксерів у ринг очікується після опівночі. Транслюватиме мегабій платформа DAZN у форматі PPV.

Вордлі підходить до зустрічі непереможеним чемпіоном (20-0-1, 19 КО), тоді як Дюбуа (22-3, 21 КО) прагне повернути собі статус одного з головних супертяжів планети після поразки від Олександра Усика.

Що стоїть на кону та чому це не можна пропустити?

Для Вордлі це шанс довести, що його титул не випадковість, а для Дюбуа – можливість вдруге стати чемпіоном світу. Переможець може наблизитися до супербою проти Олександра Усика або іншого топа дивізіону.

Обидва британці славляться нокаутуючим ударом, тому експерти прогнозують безкомпромісне силове протистояння, де один точний постріл може вирішити долю чемпіонського поясу.