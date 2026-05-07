Складна логістика компенсується тим, що "гірники" вже практично не обтяжені думками про внутрішній чемпіонат. Матч Кристал Пелас і Шахтаря розпочнеться у четвер, 7 травня, о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У якій формі команди підходять до гри?

Шахтар зробив усе від себе залежне, щоб цілком і повністю зосередитися на Лізі конференцій. Перемога у "Класичному" з Динамо 2:1 практично гарантувала донеччанам титул УПЛ – навіть суперкомп'ютери під час проведення безлічі симуляцій фінішу сезону не бачать сценарію, за якого трофей дістанеться ЛНЗ, Поліссю чи Динамо.

Що ж до Пелас, то у підопічних Олівера Гласнера теж очевидно зроблена ставка лише на єврокубок. У чемпіонаті лондонці ще погіршили своє становище, поступившись під час вікенду 0:3 Борнмуту. Тепер вони на відстані 7 очок від зони вильоту – неприємна, але все ж не критична ситуація.

Зазвичай 43 балів, які вже є у команди, достатньо, щоб зберегти прописку. Але все ж не виключено, що тренерський штаб хоч-не-хоч, але думатиме про те, що в АПЛ потрібно не осоромитися.

Що може зіграти на користь кожної із команд?

Арена "Селгерст Парк" у Лондоні цьогоріч цілком може вважатися єврокубковою фортецею Пелас – вони не програли жодного з останніх п'яти матчів Ліги конференцій, які проводили вдома. Оскільки команді достатньо і нічиєї з Шахтарем для виходу у фінал, тенденція не надто приємна для українців.

Ще більше тривоги викликає невдала серія "гірників" проти англійських клубів: шість матчів без перемог, з яких лише одна нічия. Із сезону 2016/2017 Шахтар тільки одного разу зміг на виїзді здобути перемогу із різницею у 3 м'ячі, яка потрібна зараз для виходу у фінал.

На жаль, статистика до команди Арди Турана справді безжальна: донеччани ніколи не проходили далі у плей-оф єврокубків, якщо програвали перший матч з різницею у 2 та більше голів. Втім саме час ламати старі прокляття.