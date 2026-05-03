Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Про те, чого очікувати від цієї зустрічі, розповість 24 Канал.

Які результати показує Шахтар перед матчем?

30 квітня 2026 року Шахтар програв Крістал Пелес у першому півфінальному матчі Ліги конференцій з рахунком 1:3. Єдиний м'яч у складі української команди забив Олег Очеретько.

Наразі Шахтар підходить до поєдинку з Динамо на першому місці в чемпіонаті, маючи 60 очок після 25 турів та випереджаючи найближчого переслідувача, черкаський ЛНЗ, на 8 очок.

У Кубку України сезон для "гірників" вже завершився: команда вибула на стадії 1/8 фіналу після поразки від Динамо з рахунком 1:2 у жовтні 2025 року.

У якій формі Динамо підходить до матчу?

Динамо повинно активно боротися в чемпіонаті, щоб увійти до трійки лідерів турнірної таблиці. На команду чекає фінал Кубка України проти Чернігова. У півфіналі, 21 квітня, команда здобула впевнену перемогу над Буковиною з рахунком 3:0 – дублем відзначився Матвій Пономаренко, ще один гол забив Назар Волошин.

Результати Динамо цього сезону залишаються нестабільними: після поразок від Металіста 1925 (0:1) та Карпат (0:1) команда здобула перемоги над Зорею (3:1) і Кривбасом (6:5).

У єврокубках сезон для Динамо завершився. Після вибуття з кваліфікації Ліги чемпіонів кияни грали у груповому етапі Ліги конференцій, де посіли 27-ме місце загального заліку, здобувши дві перемоги (6:0 над Зриньскі та 2:0 над Ноа) і зазнавши чотирьох поразок.

Які складнощі можуть виникнути у матчі?

Через те, що Шахтар нещодавно грав у єврокубках і має щільний та складний календар матчів, а також часто зустрічається з непростими суперниками, можливі ротації складу. У той же час Динамо підходить до гри з більш свіжими гравцями.

Крім того, на матч можуть вплинути останні надзвичайно результативні зустрічі обох команд: Динамо перемогло Кривбас із незвичним рахунком 6:5, а Шахтар обіграв Кудрівку 3:1.