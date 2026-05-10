Боксеры подарили зрителям неплохую драку, в которой было место неожиданностям. В конце концов победил тот, кто на протяжении поединка дважды оказывался в нокдауне, пишет DAZN.

Как завершился бой Дюбуа – Уордли?

Уже на старте британской схватки произошло неожиданное: после второго удара Дюбуа упал на канвас, а рефери начал отсчет. Нокдаун, такое впечатление, больше удивил Даниэля, чем нанес ему вред, поэтому бой быстро возобновился.

В третьем раунде ситуация несколько повторилась: после не слишком сильного и, казалось, не очень то и точного удара Уордли Дюбуа отклонился в угол, после чего опустился на колено. Это был уже второй нокдаун, а на судейский карточках Уордли вырвался вперед.

Однако дальше Фабио так уже не везло, а ход боя начал соответствовать прогнозам. Дюбуа взялся за дело и уже к середине дистанции поединка попадал так много, что лицо Уордли превратилось в кровавую маску.

Непонятно, почему в углу обладателя пояса не позаботились о здоровье своего боксера. Уже к началу чемпионских раундов стало очевидно, что Уордли надо снимать, потому что Дюбуа просто продолжал избиение. Наконец в 11 раунде терпение лопнуло у рефери: после тяжелой двойки, которая загнала Фабио в угол, третий в ринге остановил страдания Уордли.

Таким образом Даниэль Дюбуа снова смог получить титул WBO, потерянный им в прошлом году в поединке за абсолют против Александра Усика. И теперь британец очевидно будет претендовать на то, чтобы устроить с украинцем трилогию.

Какая статистика теперь у Дюбуа?

По данным BoxRec, это был 26-й профессиональный бой Даниэля Дюбуа. 28-летний британец сохраняет свой бескомпромиссный статус: 22 из 23 побед он одержал досрочно, а во всех трех поражениях был нокаутирован: дважды Александром Усиком и еще один раз Джо Джойсом.

Будет ли трилогия с Александром Усиком?

В своих интервью украинский чемпион выражал желание сделать победителя боя Дюбуа – Уордли своим следующим соперником после того, как 23 мая Александр проведет в Гизе бой с кикбоксером Рико Верховеном.

Однако сторонники Усика сомневаются в том, что украинцу стоит идти на трилогию с Дюбуа, которого он дважды досрочно отправил прочь с ринга. Среди всех британских соперников Александра именно Даниэль оказался откровенно самым слабым.

К тому же, Усика пытаются убедить встретиться с немцем Агитом Кабаэлом, который является официальным претендентом на один из его поясов – главный человек в современном боксе Турки аль-Шейх очень хочет увидеть этот бой.