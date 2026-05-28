Президент WBC Маурісіо Сулейман виступив із заявою, що чемпіон за версією цієї організації Олександр Усик має побитись із володарем тимчасового поясу німцем Агітом Кабаєлом. Його слова передає офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Що сказав Сулейман?

Він зазначив, що Олександру, імовірно, доведеться незабаром провести бій проти основного претендента по лінії цієї організації.

Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC і обов’язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Він заслужив це право. Бій між Агітом та Олександром має відбутися цього року. Ми офіційно замовимо його, а далі подивимося,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, що раніше колишній суперник Олександра Дерек Чісора говорив, що цей поєдинок не відбудеться у 2026-му через "політичні причини". Про це він сказав в особистій розмові з німецьким боксером.

Агіт Кабаєл: що відомо?

Боксеру 33 роки. Він розпочав свій шлях на професійному рингу навіть раніше за Усика – у 2011 році. Наразі на рахунку німця курдського походження лише перемоги у 27 боях, 19 з них він закінчив достроково.

Звання тимчасового чемпіона WBC та статус претендента на зустріч з Олександром Кабаєл завоював у лютому 2025-го, коли у шостому раунді переміг китайця Чжана Чжилея. Потім Агіт здійснив захист свого звання, коли на початку цього року достроково переміг поляка Книбу.

Після перемоги Усика над Верховеном він вийшов на ринг і вимагав від українця провести бій із ним. Олександр сказав, що якщо цей поєдинок буде організований, то він обов'язково відбудеться.