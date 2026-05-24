Усик з урахуванням свого статусу має повне право сам обирати майбутніх опонентів. Усе залежить від того, чого прагне у свої 39 років сам Олександр. 24 Канал пропонує поглянути на потенційних суперників.

Дивіться також "Дякую за емоції": президент Динамо привітав Усика з перемогою

Усик – Верховен: реванш

Одразу після зупинки бою в Гізі Туркі Аль-Шейх почав говорити про те, що бій українця та Короля кікбоксингу потрібно повторити. Головна людина у сучасному боксі залишилася незадоволеною тим, як вчинив рефері. Раніше він казав, що втомився бачити, як Усик перемагає одного суперника за іншим.

Проте навряд Олександр зацікавлений у тому, щоб знову вийти в ринг проти нідерландця. Хоча публічно Усик не сперечався з саудівським чиновником і сказав, що готовий до будь-якого опонента.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Усик – Кабаєл: обов'язковий захист

Німець Агіт Кабаєл має статус претендента на титул WBC. Попри те, що формально Усик захистив цей пояс проти Верховена, організація все одно залишила за собою право вимагати першочерговості у визначенні суперника для українця.

Тож цілком ймовірний сценарій, коли WBC поставить Олександра перед вибором: або бийся з Кабаєлом, або титул стане вакантним. Кандидатура німця подобається Туркі: він хотів організувати Усику великий бій в Стамбулі біля Айя-Софії, а німець прекрасно підходить для того, щоб зібрати у Туреччині аншлаг.

Усик – Дюбуа: трилогія за абсолюта

План самого Усика полягав у тому, щоб після Верховена зустрітися з володарем титулу WBO за вже четверте (третє у хевівейті) звання абсолютного чемпіона.

Даніель Дюбуа забрав пояс у Фабіо Вордлі на початку травня, тож тепер Олександр має зрозуміти, чи хоче він втретє виходити в ринг проти боксера, якого двічі переміг нокаутом. Серед усіх британських суперників Усика саме Дюбуа відверто був найслабшим.

Усик – Ф'юрі: Кролик проти Жадібного Пуза

Відносини цих двох завжди були особливими. Як би очевидним не було те, що Циганський король слабший боксер за українця, Ф'юрі продовжує розповідати усім, що в нього відібрали дві перемоги над Усиком.

Українець говорив прямо: він бачить трилогію з Ф'юрі своїм поєдинком-прощанням. Але не можна виключати, що плани переграються.