Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський повідомив сайту BLIK, що завдяки цій перемозі Усика йому вдалося виграти ставку.

Скільки виграв Мілевський?

Він повідомив, що виграв 200 доларів завдяки ставці на перемогу українця.

"Було тяжко, дуже тяжко", – зізнався Мілевський.

Він розповів, що його дівчина Таміла вже нетерпляче чекала виграш: "Давай мої гроші, віддавай 200 доларів".

При цьому вона відзначила суперника Усика: "Цей Верховен такий крутий, такий симпатичний хлопець із Голландії!" – додала вона. Проте "симпатичний хлопець", за словами Мілевського, не зумів впоратися з ударом українця і після цього бою так і не зібрався. Мілевський підсумував: "Саня – красень!".

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Завдяки цій перемозі Усик успішно захистив чемпіонські пояси WBC, WBA, IBF і The Ring у надважкій вазі. Поєдинок виявився вкрай складним для українського чемпіона і ледь не став однією з головних сенсацій року. "Король кікбоксингу" розпочав бій дуже активно.

Перед стартом 11-го раунду суддівські записки фіксували рівність у двох арбітрів (95:95), тоді як один віддавав перевагу Верховену (96:94). У передостанньому раунді далася взнаки втома нідерландця: Усик провів атаку і відправив суперника в важкий нокдаун. Верховен зумів піднятися, але українець одразу пішов у наступ, притиснув його до канатів і почав серію ударів. За секунду до фінального гонгу рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.