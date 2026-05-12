На той час Алієв та Артем Мілевський були лідерами Динамо під керівництвом Валерія Газзаєва. За словами Олександра на ютуб-каналі PRYVOZ, вони влаштували Шевченку не дуже комфортний прийом.

Як Алієв пожартував над Шевченком?

За словами екфутболіста, вони вирішили одразу показати зірковому новачкові, хто "в домі господар", хоча зробили це у напівжартівливій формі.

У мене з Шевою завжди були, знаєш, такі стосунки... Коли він прийшов, то тренером був Газзаєв. Ну, зрозуміло, і я лідер, і Тьома лідер. Я йому сказав: "Шева, будуть якісь проблеми у тебе, можеш звернутися до Сан Санича, Артема Володимировича". Він почервонів одразу,
– згадав Алієв.

Попри те, що Алієв визнає велич Шевченка як футболіста та поважає його за досягнення у збірній та європейських топ-клубах, до особистості легенди у нього залишилися питання. Він сказав, що людські якості володаря "Золотого м'яча" не викликають у нього захоплення.

Нагадаємо! Андрій Шевченко повернувся до Динамо в серпні 2009 року після тривалої кар'єри в Мілані та Челсі, виступаючи за киян до завершення кар'єри у 2012 році.

Що відомо про Алієва, Шевченка та Мілевського?

  • Олександр Алієв

У складі Динамо він став багаторазовим чемпіоном України та володарем національного Кубка. Виступав за збірну України на Євро-2012. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Алієв приєднався до тероборони Києва, хоча його служба неодноразово піддавалася критиці з боку деяких ветеранів, які вважають її "фіктивною".

В перервах між керуванням напідпитку свого Мерседес Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії іншого скандального футболіста Динамо Артема Мілевського. До них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв,
– написав ветеран ЗСУ Олег Симороз у соцмережі X.

У квітні 2025 року він опинився в центрі гучного скандалу через п'яне водіння та конфлікт із поліцією в Києві. Зараз Алієв грає в медіафутболі за команду IGNIS разом із давнім партнером по Динамо Мілевським.

  • Андрій Шевченко

За даними сайту УАФ, він легендарний український футболіст, володар "Золотого м'яча" та нинішній президент Української асоціації футболу. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної України з 48 голами. Має звання Героя України. Очолював національну збірну (2016 – 2021), з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Також тренував італійський клуб Дженоа.

  • Артем Мілевський

Він виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік, провівши 278 матчів і забивши 87 голів. У складі київського клубу тричі ставав чемпіоном України та неодноразово вигравав Кубок і Суперкубок країни. На ЧС-2006 дійшов до чвертьфіналу, запам'ятавшись пенальті у стилі "паненка" проти Швейцарії. Також є срібним призером молодіжного Євро-2006.