Про рівень заробітних плат у медіафутболі розповів гравець команди Армат (Дніпро) і блогер Єгор Дирда. Він назвав приблизні суми в інтерв’ю сайту Sport-express.ua.

Скільки заробляють Мілевський, Алієв та уся інша Медіаліга?

Найбільші зарплати у лізі можуть бути у футболістів клубу Ігніс (Горішні Плавні), колишніх зірок Артема Мілевського та Олександра Алієва.

Думаю, Мілевський та Алієв отримують десь три тисячі доларів. Інші команди Медіаліги можуть платити гравцям по дві тисячі гривень,

– сказав Дирда.

За словами Єгора Дирди, фінансові спроможності команд доволі неоднорідні. Наприклад, у його Арматі гравці отримують лише преміальні.

Наприкінці 2024 року Мілевський в інтерв'ю сайту "Український футбол" розповідав, що найбільша зарплата під час його активних виступів була у Динамо і складала 1,6 мільйона доларів на рік.

Чим запам’ятались Мілевський та Алієв протягом останнього часу?

Колишні професійні футболісти й досі доволі часто потрапляють в інформаційне поле. Наприклад, у лютому Артем Мілевський став на захист ексфутболіста Колоса (Ковалівка) Данила Колесника, який потрапив у скандал через бійку з військовослужбовцем ТЦК.

Також Мілевський критикував Михайла Мудрика за його інтернет баталії з польськими гравцями в CS2.

Його давньому другу, Олександру Алієву, у 2026 році довелось пережити неприємний епізод – травму у грі Медіаліги.

