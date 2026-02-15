Гравці не залишили поза увагою тему Мудрика і поділилися своїми думками про нього. Усі враження вони розкрили в інтерв'ю для Українського футболу.

Що сказав Мілевський про ситуацію з Мудриком?

Артем Мілевський розповів, що коли не займаєшся улюбленою справою та не граєш у футбол, в голові не зовсім порядок, людина постійно на нервах.

За його словами, він сам це відчував: коли через травму пропускав два-три тижні, його починало "ковбасити", він ухвалював незрозумілі рішення та міг посваритися з кимось.

Мілевський зазначив, що Мудрику, який пропустив вже більше року, психологічно дуже непросто.

Він висловив упевненість, що Мудрик навмисно нічого забороненого не приймав, і це сталося випадково, та побажав йому якнайшвидше повернутися у футбол, підкресливши, що його швидкість точно буде корисною для збірної України.

Що сказав Георгій Єрмаков про Мудрика?

Єрмаков зазначив, що для будь-якого спортсмена, зокрема футболіста, така ситуація дуже важка, адже відбирає найкращі роки кар'єри.

Він висловив сподівання, що Мудрик із сильною ментальністю та вмінням відволікатися від сторонніх думок зможе повернутися у свою найкращу форму, зазначивши, що на це знадобиться час.

Воротар додав, що такий гравець буде дуже важливим для збірної та свого клубу та побажав йому всього найкращого.

Які останні новини пов'язані з Мудриком?