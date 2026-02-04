Гравець збірної України потрапив у скандал із згадками про Волинську трагедію та 1939 рік, що й спричинило хвилю обурення. Польський коментатор Матеуш Борек у соцмережі X назвав футболіста "дурнем" і нагадав про візит Мудрика до Вроцлава.
Як у Польщі відреагували на скандал з Мудриком?
Він різко охарактеризував поведінку 25-річного футболіста як надзвичайно невдячну. Журналіст нагадав про візит Мудрика до Вроцлава під час фіналу Ліги конференцій між Челсі та Бетісом, коли український вінгер міг розраховувати на "королівський прийом".
Що сталося з Мудриком у CS 2?
Під час гри в Counter-Strike 2 Мудрик посварився з гравцем з Польщі. Михайло написав йому кілька "неприємних" слів, через що польський гравець образився та подав скаргу адміністрації Faceit. Внаслідок цього футболіст отримав тимчасовий бан на 28 днів.
Пізніше сам Михайло Мудрик дав коментар Tribuna.com. Півзахисник подякував польським фанатам, які підтримують Україну, але зазначив, що відчуває негативне ставлення деяких поляків до українців, особливо тих, хто живе в Польщі. За його словами, це проявляється навіть у дрібницях, зокрема під час гри в CS, де дізнавшись, що він українець, починається неповага. Він додав, що бачив, як друзів без причини ображали, тож особливої любові до поляків у грі у нього немає.
- У мережі вже почали жартувати з цього приводу. Наприклад, з'явився пост від "Брутального футболу", що стосувався цієї ситуації.