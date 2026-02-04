Гравець збірної України потрапив у скандал із згадками про Волинську трагедію та 1939 рік, що й спричинило хвилю обурення. Польський коментатор Матеуш Борек у соцмережі X назвав футболіста "дурнем" і нагадав про візит Мудрика до Вроцлава.

Як у Польщі відреагували на скандал з Мудриком?

Він різко охарактеризував поведінку 25-річного футболіста як надзвичайно невдячну. Журналіст нагадав про візит Мудрика до Вроцлава під час фіналу Ліги конференцій між Челсі та Бетісом, коли український вінгер міг розраховувати на "королівський прийом".

