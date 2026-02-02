Михайло Мудрик залишається поза офіційними матчами та тренуваннями. За інформацією Bridgnews, чутки про те, що допінгова справа перейшла в активну фазу розгляду, не відповідають дійсності.

Дивіться також Найгірший із 45: британське ЗМІ поставило розгромну оцінку Мудрику у Челсі

Що відомо про допінг-справу Мудрика?

FA продовжує розгляд справи щодо Мудрика, однак активних слухань або остаточного рішення поки немає.

Українець не може повернутися до тренувань Челсі та очікує на завершення розслідування.

Челсі сподівається на якнайшвидше прояснення ситуації, але конкретних термінів Футбольна асоціація Англії не називає.

Якою була хронологія справи?

У грудні 2024 року Михайло Мудрик був тимчасово дискваліфікований після позитивної допінг-проби, що виявила заборонену речовину.

Гравець стверджує, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і співпрацює з відповідними органами, щоб з’ясувати обставини випадку.

За правилами FA та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), у разі підтвердження порушення футболіст може отримати до чотирьох років дискваліфікації – однак цей строк може бути скорочений залежно від обставин.

Результат B-проби, як пише The Standart, мав підтвердити чи спростувати початкові дані.

Футбольний шлях Мудрика