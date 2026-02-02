Михаил Мудрик остается вне официальных матчей и тренировок. По информации Bridgnews, слухи о том, что допинговое дело перешло в активную фазу рассмотрения, не соответствуют действительности.

Смотрите также Худший из 45: британское СМИ поставило разгромную оценку Мудрику в Челси

Что известно о допинговом деле Мудрика?

FA продолжает рассмотрение дела в отношении Мудрика, однако активных слушаний или окончательного решения пока нет.

Украинец не может вернуться к тренировкам Челси и ожидает завершения расследования.

Челси надеется на скорейшее прояснение ситуации, но конкретных сроков Футбольная ассоциация Англии не называет.

Какой была хронология дела?

В декабре 2024 года Михаил Мудрик был временно дисквалифицирован после положительной допинг-пробы,, обнаружившей запрещенное вещество.

Игрок утверждает, что никогда сознательно не употреблял запрещенных препаратов и сотрудничает с соответствующими органами, чтобы выяснить обстоятельства случая.

По правилам FA и Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае подтверждения нарушения футболист может получить до четырех лет дисквалификации – однако этот срок может быть сокращен в зависимости от обстоятельств.

Результат B-пробы, как пишет The Standart, должен был подтвердить или опровергнуть первоначальные данные.

Футбольный путь Мудрика