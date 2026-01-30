Британське видання The Telegraph вирішило скласти рейтинговий список усіх трансферів, здійснених "синіми" під керівництвом нового власника Тодда Боелі. Результати виявилися невтішними для Мудрика.

Дивіться також Вердикт у справі Мудрика майже готовий: коли є шанс на повернення

На якому місці Мудрик у списку трансферів Челсі?

Журналісти порахували, що з часу, як Роман Абрамович продав Челсі, а президентом клубу став Тодд Боелі, менеджмент лондонців оформив 55 переходів футболістів. 45 гравців провели бодай один матч за основну команду, тож лише вони потрапили до рейтингу.

Михайло Мудрик очікувано опинився на останній сходинці. У The Telegraph нагадують, що українець так і не продемонстрував той рівень футболу, через який Челсі та Арсенал влаштували справжню трансферну дуель, переможцями в якій стали "аристократи".

А допінг-скандал остаточно закріпив за вінгером статус розчарування. Журналісти досить жорстоко охарактеризували купівлю Мудрика у Шахтаря як "марну витрату".

Хто найкращі трансфери Челсі?

Натомість найвдалішими придбаннями лондонців вважають Коула Палмера, Мойзеса Кайседо та Марка Кукурелью. З цієї трійці лише Кайседо коштував дорожче, ніж Мудрик.

Коли Мудрик повернеться на поле?