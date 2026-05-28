Протягом певного періоду мережею ширились чутки, що Михайло Мудрик може подати до суду на УАФ. У розмові для ютуб-каналу "Бомбардир" президент асоціації Андрій Шевченко зазначив, що між ними немає розбіжностей.
Дивіться також Дискваліфікований Мудрик був помічений на трибунах під час гри Шахтаря
Що Шевченко сказав про Мудрика?
І хоч ще на початку весни Михайло та офіційні ресурси УАФ спростували інформацію про наміри піти до суду, повної ясності в історії не було.
Очільник українського футболу Андрій Шевченко запевнив – в його організації довіряють гравцю Челсі.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
УАФ ніколи не була стороною конфлікту у цій ситуації. Наша позиція одна: ми віримо у Михайла, ми віримо у те, що він зробив все правильно. Ми чекаємо його, коли він повернеться. Ми готові допомагати і допомагали. Завжди на всі запити, які нам надсилали юристи. Максимум інформації, що ми могли зібрати, ми віддавали,
– заявив Шевченко.
Він також додав, що в УАФ не втратили надії незабаром побачити на футбольному полі дискваліфікованого на чотири роки спортсмена.
Зараз ситуація, що Михайло отримав бан на чотири роки. Він подав апеляцію і скоро буде суд у Лозанні розглядати апеляцію і сподіваємося, що він прийме правильне рішення і скоротить термін дискваліфікації,
– зазначив функціонер.
Нагадаємо, що наприкінці квітня 25-річний футболіст отримав дискваліфікацію за вживання препарату мельдоній на чотири роки. Він оскаржує це рішення у Спортивному арбітражному суді.
Допінгова справа Мудрика: що відомо?
Позитивний результат допінг-проби Мудрика було зафіксовано після листопадового матчу за збірну України 2024 року. Виявлення мельдонію, забороненого WADA з 2016 року, стало підставою для його тимчасового відсторонення від матчів клубу та збірної.
Попри тривалий термін дискваліфікації спортсмена, у Челсі розглядають його як вагомий фінансовий актив. Стало відомо, що лондонці планують продати українця за 20 – 30 мільйонів євро, коли він буде доступний до гри у футбол.