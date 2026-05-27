Колишній форвард Мілана багато років підтримував дружні стосунки з легендами італійського футболу. Однак війна Росії проти України змінила його ставлення до частини знайомих із футбольного світу, повідомляє ютуб-канал "Бомбардир".

Що стало причиною?

Андрій Шевченко розповів, що перестав підтримувати зв’язок із деякими італійськими друзями через їхню реакцію на російську агресію. Зокрема, йдеться про людей, які не засудили дії Росії або публічно підтримували неоднозначну позицію щодо війни.

За словами Шевченка, він не може спокійно ставитися до таких вчинків, адже для нього війна є особистою трагедією.

Я засуджую те, що вони зробили. Я висловив їм свою позицію і позицію, як на це дивиться Україна. Але їм з цим жити, це їхнє рішення,

– заявив очільник УАФ.

Тотті та Пірло були близькими друзями українця

Під час кар'єри в Італії Шевченко товаришував із багатьма зірками Серії А, серед яких Франческо Тотті та Андреа Пірло. Вони неодноразово перетиналися як на полі, так і поза футболом.

Пірло разом з іншим відомим італійським ексфутболістом Марко Матерацці днями відвідав матч Кубка Росії у Москві. Вони фотографувалися з прихильником Путіна Артемом Дзюбою та роздавали автографи вболівальникам.

Однозначно, поки все спілкування з ними на паузі. Можна сказати, що це мене образило. Так, це мене образило. Я не знаю, чому вони ухвалюють такі рішення, яка мотивація у них в цьому,

– додав легендарний футболіст.

Андрій Шевченко наголосив, що після 24 лютого 2022 року почав зовсім інакше дивитися на людей та їхні цінності. Через це частина його давніх дружніх зв'язків фактично припинилася.