Правий вінгер, який виступав за молодіжну команду, не зміг переконати босів підписати з ним новий професійний контракт. На своєму сайті Вотфорд повідомив, що Крістіан Шевченко разом з кількома іншими вихованцями академії залишають клуб.

Чого досяг Крістіан Шевченко у Вотфорді?

19-річний Крістіан народився у Лондоні і усю свою кар'єру поки будував в Англії. Розпочинав у футбольній школі Челсі, а згодом перебрався до Вотфорда, де набирався досвіду у юнацьких та молодіжних складах академії.

У 2025 році футболіст, який здатен зіграти як центрального нападника, так і правого атакувального хавбека, отримав від клубу перший повноцінний професійний контракт за схемою 1+1. Але його виступи не переконали тренерський штаб: опцію продовження в угоді не активували.

Тепер без особливих досягнень у послужному списку Крістіану доведеться пропонувати свої послуги іншим командам.

Як Шевченко-молодший виступає за збірну України?

Син легенди українського футболу отримував від Дмитра Михайленка виклики у юнацьку та молодіжну національні збірні.

Шевченко брав участь у Євро-2024 серед команд U-19, де "синьо-жовті" дісталися півфіналу. Згодом він також був у складі збірної U-20, яка вирушила на чемпіонат світу. Загалом провів вже 15 матчів, але досі не відзначився жодним забитим м'ячем. У дорослу збірну Крістіана поки не кликали.