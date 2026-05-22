Правый вингер, выступавший за молодежную команду, не смог убедить боссов подписать с ним новый профессиональный контракт. На своем сайте Вотфорд сообщил, что Кристиан Шевченко вместе с несколькими другими воспитанниками академии покидают клуб.

Чего достиг Кристиан Шевченко в Уотфорде?

19-летний Кристиан родился в Лондоне и всю свою карьеру пока строил в Англии. Начинал в футбольной школе Челси, а затем перебрался в Уотфорд, где набирался опыта в юношеских и молодежных составах академии.

В 2025 году футболист, который способен сыграть как центрального нападающего, так и правого атакующего хавбека, получил от клуба первый полноценный профессиональный контракт по схеме 1 + 1. Но его выступления не убедили тренерский штаб: опцию продления в соглашении не активировали.

Теперь без особых достижений в послужном списке Кристиану придется предлагать свои услуги другим командам.

Как Шевченко-младший выступает за сборную Украины?

Сын легенды украинского футбола получал от Дмитрия Михайленко вызовы в юношескую и молодежную национальные сборные.

Шевченко участвовал в Евро-2024 среди команд U-19, где "сине-желтые" добрались до полуфинала. Впоследствии он также был в составе сборной U-20, которая отправилась на чемпионат мира. В общем провел уже 15 матчей, но до сих пор не отметился ни одним забитым мячом. Во взрослую сборную Кристиана пока не звали.