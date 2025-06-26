Легендарний футболіст очолив організацію 25 січня 2024 року. 24 Канал розповідає, скільки заробляє Андрій Шевченко на посаді голови Української асоціації футболу.

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Зарплата Шевченка в УАФ і збірній України

Зарплата ніколи не озвучувалася офіційно, але було два інсайди від журналістів Ігоря Бурбаса та Михайла Співаковського. За інформацією першого вона складає близько 50 тисяч доларів на місяць.

Натомість ведучий ютуб-каналу ТаТоТаке заявляв, що керівник УАФ отримує вдвічі менше. При цьому після сплати податків ця сума ще зменшується.

Також було названо, скільки грошей заробив Андрій Шевченко на посаді головного тренера збірної України протягом п'яти років. Ігор Бурбас озвучував суму в понад 12 мільйонів євро, яка з урахуванням бонусів доходила до 15 мільйонів євро.

До слова. Андрій Шевченко очолював збірну України з 15 липня 2016 року по 1 серпня 2021 року. За цей час "синьо-жовті" провели 52 поєдинки: 25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок. Під його керівництвом національна команда вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки заробляє Сергій Ребров на посаді головного тренера збірної України.