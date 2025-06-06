Відомий британський портал GiveMeSport спеціалізується на складанні таких рейтингів. Напередодні він оприлюднив список найкращих гравців в історії Ліги чемпіонів, інформує 24 Канал.
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Хто потрапив до зіркового рейтингу
До нього ввійшли 35 футболістів. Що приємно, місце серед них знайшлося й легенді українського футболу Андрію Шевченку.
Чинний очільник УАФ розташувався на 25-й сходинці. У виданні відзначили його здобутки в Лізі чемпіонів і пояснили, чому не поставили вище в рейтингу:
Найстрашніший і найшанованіший нападник ЛЧ на початку 2000-х, Андрій Шевченко досі входить до десятки найкращих бомбардирів усіх часів змагань. Він виграв турнір з Міланом у 2003 році, забивши переможний пенальті проти Ювентуса на "Олд Траффорд", але змагання також подарували йому кілька дуже неприємних моментів – саме тому він не посідає вище місце у списку.
Зазначимо, що Андрій Шевченко випередив низку легенд світового футболу в цьому рейтингу. Нижче нього опинилися, зокрема: Раян Гіггз, Тьєрі Анрі та Джанлуїджі Буффон.
Лідером же у списку став Кріштіану Роналду, який є рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю забитих голів (140) і п’ятиразовим переможцем турніру. У трійці також опинилися Ліонель Мессі та Лука Модрич.
Топ-10 футболістів ЛЧ за версією GiveMeSport
- Кріштіану Роналду
- Ліонель Мессі
- Лука Модрич
- Андрес Іньєста
- Карім Бензема
- Паоло Мальдіні
- Хаві
- Серхіо Рамос
- Рауль
- Кларенс Зеєдорф
До слова. Андрій Шевченко провів у Лізі чемпіонів рівно 100 матчів. У них він забив 48 голів і віддав 16 асистів.
Нагадаємо, що нещодавно очільник УАФ під час турне трьох "Золотих м'ячів" згадував, як забив свій легендарний гол у ворота збірної Росії.