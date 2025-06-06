Відомий британський портал GiveMeSport спеціалізується на складанні таких рейтингів. Напередодні він оприлюднив список найкращих гравців в історії Ліги чемпіонів, інформує 24 Канал.

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Хто потрапив до зіркового рейтингу

До нього ввійшли 35 футболістів. Що приємно, місце серед них знайшлося й легенді українського футболу Андрію Шевченку.

Чинний очільник УАФ розташувався на 25-й сходинці. У виданні відзначили його здобутки в Лізі чемпіонів і пояснили, чому не поставили вище в рейтингу:

Найстрашніший і найшанованіший нападник ЛЧ на початку 2000-х, Андрій Шевченко досі входить до десятки найкращих бомбардирів усіх часів змагань. Він виграв турнір з Міланом у 2003 році, забивши переможний пенальті проти Ювентуса на "Олд Траффорд", але змагання також подарували йому кілька дуже неприємних моментів – саме тому він не посідає вище місце у списку.

Зазначимо, що Андрій Шевченко випередив низку легенд світового футболу в цьому рейтингу. Нижче нього опинилися, зокрема: Раян Гіггз, Тьєрі Анрі та Джанлуїджі Буффон.

Лідером же у списку став Кріштіану Роналду, який є рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю забитих голів (140) і п’ятиразовим переможцем турніру. У трійці також опинилися Ліонель Мессі та Лука Модрич.

Топ-10 футболістів ЛЧ за версією GiveMeSport

Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Лука Модрич Андрес Іньєста Карім Бензема Паоло Мальдіні Хаві Серхіо Рамос Рауль Кларенс Зеєдорф

До слова. Андрій Шевченко провів у Лізі чемпіонів рівно 100 матчів. У них він забив 48 голів і віддав 16 асистів.

Нагадаємо, що нещодавно очільник УАФ під час турне трьох "Золотих м'ячів" згадував, як забив свій легендарний гол у ворота збірної Росії.