Известный британский портал GiveMeSport специализируется на составлении таких рейтингов. Накануне он обнародовал список лучших игроков в истории Лиги чемпионов, информирует 24 Канал.

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Кто попал в звездный рейтинг

В него вошли 35 футболистов. Что приятно, место среди них нашлось и легенде украинского футбола Андрею Шевченку.

Действующий глава УАФ расположился на 25-й строчке. В издании отметили его достижения в Лиге чемпионов и объяснили, почему не поставили выше в рейтинге:

Самый страшный и самый уважаемый нападающий ЛЧ в начале 2000-х, Андрей Шевченко до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров всех времен соревнований. Он выиграл турнир с Миланом в 2003 году, забив победный пенальти против Ювентуса на "Олд Траффорд", но соревнования также подарили ему несколько очень неприятных моментов – именно поэтому он не занимает выше место в списке.

Отметим, что Андрей Шевченко опередил ряд легенд мирового футбола в этом рейтинге. Ниже него оказались, в частности: Райан Гиггз, Тьерри Анри и Джанлуиджи Буффон.

Лидером же в списке стал Криштиану Роналду, который является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых голов (140) и пятикратным победителем турнира. В тройке также оказались Лионель Месси и Лука Модрич.

Топ-10 футболистов ЛЧ по версии GiveMeSport

Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Андрес Иньеста Карим Бензема Паоло Мальдини Хави Серхио Рамос Рауль Кларенс Зеедорф

К слову. Андрей Шевченко провел в Лиге чемпионов ровно 100 матчей. В них он забил 48 голов и отдал 16 ассистов.

Напомним, что недавно глава УАФ во время турне трех "Золотых мячей" вспоминал, как забил свой легендарный гол в ворота сборной России.