Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" близок к смене клубной прописки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Libero. Он планирует доиграть сезон МЛС-2025, после чего покинет клуб Дэвида Бекхэма.

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Где будет играть Месси

Капитан "цапель" планирует вернуться на Родину. Аргентинец готов начать новый год в статусе игрока Ньюэллс Олд Бойз.

Лионель Месси является воспитанником этого клуба. Именно в нем он делал первые шаги в футболе, где за детскую команду забил почти 500 голов в течение шести лет, после чего перешел в академию Барселоны.

Отметим, что за время пребывания в Интер Майами аргентинский футболист стал лучшим бомбардиром в истории этого клуба. Он провел суммарно 59 матчей, в которых забил 49 голов и отдал 24 ассиста.

К слову. В последнем матче "цапель" Месси отметился пятью результативными действиями. Он был причастен к каждому голу своей команды, которая одержала победу со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время клубную прописку должен сменить Криштиану Роналду, у которого в конце июня завершается контракт с Аль-Насром.